Calcio: Risultati e classifica aggiornata serie D girone H

Nella 5^ giornata del Campionato di serie D girone H , buon pareggio del Rotonda sul campo del Fasano. I pugliesi vanno in vantaggio al venticinquesimo con Battista su calcio di rigore, ma sono raggiunti sull’1 a 1 al cinquantanovesimo grazie a Lautaro Fernandez, anche lui a segno dagli undici metri.

I biancoverdi raggiungono a quota otto punti in classifica il Matera, che nell’anticipo di ieri ha battuto in trasferta il Gallipoli per 2 a 0 grazie alle reti di Russo e Cipolletta.

RISULTATI:

CITTÀ DI GALLIPOLI 0 – 2 FC MATERA CASARANO CALCIO 2 – 1 NARDÒ CITTA’ DI FASANO 1 – 1 ROTONDA PAGANESE 0 – 0 MANFREDONIA CALCIO 1932 US ANGRI 1927 2 – 0 PALMESE 1914 BARLETTA 1922 3 – 0 BITONTO CALCIO SANTA MARIA CILENTO 0 – 2 GELBISON TEAM ALTAMURA 1 – 0 GRAVINA MARTINA CALCIO 1947 0 – 0 FIDELIS ANDRIA

CLASSIFICA