Prestigioso incarico parlamentare per Piro

Il senatore Francesco Silvestro, presidente della Commissione Bicamerale sulle Questioni Regionali, ha nominato nella giornata odiena, il vice presidente del Consiglio regionale della Basilicata , Francesco Piro, Consulente della Commissione Bicamerale sulle Ouestioni Regionali.

“Sono onorato per la collaborazione chiestami dal senatore Francesco Silvestro. Lavorerò come sempre con il massimo impegno sui dossier che saranno esaminati dalla Commissione. Ringrazio il presidente Silvestro per la fiducia”

Queste le parole di Piro dopo aver appreso la notizia dell’incarico.