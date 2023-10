Assessore Casino: due vertenze risolte, GPG e FUTURA AMBIENTE

Si sono chiuse due vertene importanti in Basilicata . Dal 1° novembre 2023 Sicuritalia erogherà ai propri dipendenti GPG (guardia particolare giurata) impegnati nelle attività di vigilanza del Centro Oli di Viggiano un ticket di 5,29 euro in aggiunta alla retribuzione per ogni giornata di effettivo lavoro.

È quanto stabilito al termine di un incontro che si è svolto oggi presso la sede della Direzione Generale per lo Sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità della Regione Basilicata.

Alla riunione, richiesta dai sindacati nell’ambito della vertenza riguardante le condizioni di lavoro degli addetti alla vigilanza del Centro Oli di Viggiano, hanno partecipato l’assessore regionale per lo Sviluppo economico e il lavoro Michele Casino, il dirigente generale Canio Sabia, i rappresentanti di Sicuritalia e dell’Eni ed i rappresentanti delle RSU di Cgil, Cisl e Uil.

Al termine dell’incontro l’assessore Casino ha ringraziato tutte le parti “per la disponibilità al confronto dimostrata e per il risultato raggiunto, che riconosce il compito delicato e importante svolto da questi lavoratori nell’area del Centro Oli”.

Futura Ambiente srl

Con soddisfazione l’assessore e l’amministratore unico di Apibas Spa Luigi Vergari rendono noto che, all’esito di regolare procedura di evidenza pubblica, è stato affidato il servizio di manutenzione delle aree industriali della Provincia di Potenza ad un nuovo gestore che, in considerazione dell’accettazione della clausola sociale, garantirà tanto l’esecuzione del servizio senza soluzione di continuità quanto la piena occupazione dei dodici dipendenti del precedente gestore.

“All’esito di un incessante lavoro – affermano -, esprimiamo soddisfazione per il felice esito di questa vertenza che consente ai dodici lavoratori, già dipendenti di Futura Ambiente srl, di salvaguardare le proprie posizioni e di guardare con serenità al futuro proprio ed a quello delle loro famiglie”.