PATTO D’ AMICIZIA TRA L’ANGLONA DI TURSI E L’UNIONE DEI COMUNI DELL’ANGLONA IN SARDEGNA. VISITA DELLA DELEGAZIONE TURSITANA IN TERRA SARDA.

A seguito dell’incontro della delegazione sarda dell’Unione dei comuni dell’Anglona a Tursi lo scorso mese di giugno, il Sindaco Cosma, l’assessore al Turismo Federico Lasalandra, il Presidente della Provincia di Matera e Sindaco di Montalbano J.co Piero Marrese ed il Sindaco di Matera Domenico Bernardi hanno visitato i luoghi meravigliosi della Sardegna per sottoscrivere la lettera d’intenti che ha portato alla nascita ufficiale del Patto d’ Amicizia tra i due territori.

Gli undici Comuni dell’Unione sono stati visitati da una delegazione lucana che ha ammirato centri storici, palazzi municipali, aree naturalistiche, siti archeologici, chiese, musei, strutture varie e rinomate aziende, ricevendo ovunque una calorosa accoglienza da parte degli Amministratori locali e cogliendo diverse possibilità di confronto e di scambio.

Così a Tergu, nel suggestivo Santuario molto simile alla Basilica minore di Anglona, si è svolta davanti ai fedeli una cerimonia particolarmente significativa: Giovanni Ligios, Presidente dell'Unione e Sindaco di Osilo e Cosma hanno firmato la lettera di intenti che ha portato al Patto d' Amicizia, già sottoscritta a Tursi, nella maestosa Basilica Minore, il 9 giugno 2023.

Il convegno tenutosi a Sassari, nel Palazzo Sciuti, ha fatto il punto sulla situazione ed ha delineato il percorso di scambi tra le varie realtà.

Durante la tavola rotonda, condotta dalla coordinatrice del progetto Cristina Ricci, sono intervenuti il Presidente dell’ unione Giovanni Ligios, l’Amministratore Straordinario della Provincia Pietrino Fois, l’arcivescovo dell’Arcidiocesi turritana Gian Franco Saba, il Consigliere Regionale Gian Franco Satta, il parroco di Tergu Giampaolo Pais e la delegazione lucana.

L’opportunità di creare rapporti solidi e costanti, di valorizzare le analogie e di cooperare affinché vengano superate le problematiche simili è stata evidenziata convintamente dai relatori.

Entrambe aspirano alla costruzione di ponti per creare proficue interazioni.

E proprio il Sindaco Cosma a confermare la bontà di questi rapporti che si stanno rafforzando con la Sardegna: “Grazie all’apporto dei tanti che hanno creduto nella nascita di quest scambi, dalla Console Cristina Ricci, al mio portavoce Salvatore Cesareo, allo storico Salvatore Calciano ed agli uffici che si sono adoperati per la buona riuscita della nascita di questi rapporti, sono convinto che nasceranno grandi progetti con gli amici sardi a cui ci lega la fede per la Madonna sotto il toponimo di Anglona ma non solo perché durante la visita istituzionale abbiamo visto altre similitudini come la venerazione per San Filippo Neri, la conoscenza di Albino Pierro da parte degli amici sardi e la presenza dei Doria in entrambi i nostri territori.

Esperienze come queste sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo delle piccole comunità dell’entroterra e vedere al nostro fianco anche il Presidente della Provincia Piero Marrese e il collega sindaco di Matera Bennardi, non può che avvalorare tutto questo percorso che sono convinto crescerà ancora di più.

Le distanze si abbattono costruendo ponti e quando alla base di questi ci sono l’amore per la propria terra, la fede e la convinzione che solo facendo rete si possono raggiungere grandi obiettivi, nulla è impossibile. Continuiamo a lavorare sotto lo sguardo amorevole della Madonna di Anglona per un futuro sempre migliore.”