Di Lena (Azione): La festa regionale di Azione rilancia la nostra centralità politica

“Dopo questa prima festa regionale, Azione si presenta ai lucani come una forza politica in grande crescita e dal profilo riformista e responsabile. L’appuntamento con la Presidente nazionale Mara Carfagna, a Potenza, ha messo al centro del dibattito pubblico i temi più urgenti per la Basilicata ed il Mezzogiorno. Le sue competenze e qualità politiche hanno delineato quale sarà la nostra prossima agenda politica che ci porterà ad affrontare l’importante elezione regionale. Ma questa nostra festa ha mostrato la qualità della classe dirigente di Azione Basilicata che, insieme all’attivismo straordinario degli iscritti, ha messo in campo un’iniziativa politica forte e determinata. La presenza sul territorio dei dirigenti nazionali è la prova di queste nostre qualità e delle buone energie che vogliamo mettere a disposizione di un progetto di governo per la Basilicata e per il futuro dei lucani”.

Così dichiara Uccio Di Lena, commissario cittadino di Azione Matera