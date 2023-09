Istat: in Basilicata diminuisce la popolazione, 541.168 residenti (-6,4% dal 2011)

In Basilicata vi sono 541.168 residenti, “in calo dello 0,7 per cento rispetto al 2020 (-3.962) e del 6,4 per cento rispetto al 2011”: è il dato, diffuso dall’Istat, del censimento permanente della popolazione relativo al 31 dicembre 2021.

La riduzione più significativa si registra nella provincia di Potenza (-7,5%), mentre la provincia di Matera registra una più moderata diminuzione (-4,3%).

La popolazione legale trova riferimento in una serie di norme, con risvolti sul piano economico e amministrativo nonché elettorale dei comuni. In Basilicata le variazioni amministrative intervenute nel corso del decennio hanno lasciato invariato il numero dei comuni (131).

Considerando le principali classi di ampiezza demografica, i comuni che hanno fatto registrare un cambio di classe demografica sono 22, transitando in quella di ampiezza inferiore.

Rispetto al 2020 i dati censuari evidenziano un decremento di 3.962 persone residenti nella regione. A livello provinciale, Potenza perde 2.874 residenti e registra anche il maggiore decremento relativo (-0,8%), seguita da Matera (-1.088 residenti).