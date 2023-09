F1:Giappone;Sainz,nostro ritmo migliore di quanto dica risultato

Penso che oggi il nostro ritmo fosse migliore di quanto dica il risultato”.

Parola del pilota della Ferrari Carlos Sainz dopo il sesto posto ottenuto nel Gp del Giappone: “Sono partito benissimo e – aggiunge il pilota spagnolo – sono stato subito veloce.

Nel corso dei primi due stint ho gestito bene le gomme pur tenendo un buon passo, ma siamo stati superati da Lewis (Hamilton) alla seconda sosta e questo ha compromesso la mia gara. Ho provato ad allungare il mio stint per avere gomme migliori alla fine e ho spinto al massimo per ricucire il divario con la Mercedes”.

“Purtroppo – spiega Sainz – oggi la gara è stata un paio di giri troppo breve per me e così mi sono dovuto accontentare del sesto posto. Come sempre, analizzeremo l’intero weekend una volta tornati a casa per vedere se avremmo potuto fare qualcosa di diverso, ma il lato positivo di oggi è che il passo sia tornato quello che volevo io. Ora ci fermiamo per qualche giorno per ricaricare le batterie prima di tornare in pista in Qatar”.

ANSA