Bonus acqua, Coviello: “Misure per mitigare il caro vita”

“Le risorse della nostra terra a vantaggio della collettività, dal gas all’acqua la Regione Basilicata sostiene le famiglie lucane con misure tangibili per mitigare il caro vita”: lo afferma, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Basilicata Tommaso Coviello.

“La strategia di questo governo regionale di centrodestra – rimarca Coviello -, come mai avvenuto in passato, mira alla valorizzazione dei nostri asset strategici, tra i quali l’oro blu si colloca a pieno titolo. Il copione ormai lo conosciamo molto bene: ai livorosi comunicati stampa seguiranno le solite polemiche strumentali ricche di luoghi comuni, figlie del medesimo tessuto politico già bocciato dai lucani nel 2019 e alle quali risponderemo con i fatti”, conclude il capogruppo FdI.