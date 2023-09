Mostra itinerante della Costituzione e dello Statuto, 2° tappa

Giunge alla seconda tappa la mostra itinerante sulla Costituzione e sullo Statuto, promossa dal Consiglio regionale della Basilicata, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, nel 75° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana.

Il nuovo appuntamento è in programma nel capoluogo di regione, domani alle 10:00, presso l’Istituto comprensivo “Luigi La Vista”, in via Toti n. 1.

Prima di dare il via alla cerimonia, sarà osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione dei funerali di Stato che si svolgeranno domani a Montecitorio.

Seguiranno i saluti istituzionali dei rappresentanti regionali e locali.

La mostra itinerante, che rientra in un’iniziativa regionale di cittadinanza attiva, si articola nell’esposizione di 15 pannelli autoportanti, illustrati dal fumettista lucano Giuseppe Palumbo, che da un lato riportano il testo della Costituzione e dall’altro quello dello Statuto della Regione Basilicata.

La mostra resterà allestita per tre giorni presso l’istituto e sarà accompagnata, nella seconda giornata, anche dal laboratorio “I segni di un’idea”, un racconto per immagini sui principi della Costituzione e dello Statuto, quale strumento ludico-didattico di apprendimento dei principi base della Carta Costituzionale.