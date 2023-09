Il Campo Scuola Sipem Sos a Senise: Approfondimento sulla Psicologia del Soccorso

Dal 22 al 24 settembre, presso la suggestiva sala conferenze del complesso monumentale San Francesco d’Assisi a Senise, si è svolto un importante incontro formativo dedicato alla psicologia del soccorso nei teatri delle emergenze.

L’evento, organizzato dalla Società Italiana Psicologia dell’Emergenza e del Soccorso (Sipem Sos), ha visto la partecipazione di esperti, autorità locali e volontari provenienti da tutta Italia.

L’incontro è stato aperto dalla dott.ssa Juliana Tamburini, responsabile di Sipem Sos nella Regione Basilicata, che ha dato il benvenuto a tutti i presenti.

Il sindaco di Senise, il dott. Giuseppe Castronuovo, ha ringraziato calorosamente i volontari per il loro impegno e ha espresso la sua soddisfazione nell’ospitare un’importante simulazione di emergenza terremoto, in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore Leonardo Sinisgalli di Senise. Ha auspicato che questa esperienza segni l’inizio di future e fruttuose collaborazioni.

Successivamente, il presidente nazionale di Sipem Sos ha tenuto un intervento fondamentale sulla psicologia dell’emergenza, sottolineando quanto questa disciplina abbia assunto un ruolo sempre più rilevante a seguito delle diverse emergenze che hanno colpito il nostro Paese, come alluvioni e terremoti.

Ha sottolineato che le emergenze sono eventi quotidiani e che Sipem Sos è diventata parte integrante di tutte le istituzioni e delle associazioni di volontariato impegnate nella gestione delle crisi.

Sua Eccellenza il Prefetto di Potenza, il dott. Michele Campanaro, ha anch’esso ribadito l’importanza della psicologia dell’emergenza, sottolineando quanto fosse impensabile negli anni ’80.

Ha lodato l’organizzazione del Campo Scuola a Senise e ha evidenziato il ruolo strategico e fondamentale della psicologia dell’emergenza, che deve essere garantita fin dalle prime fasi di un evento catastrofico e fino alla sua risoluzione.

Il questore di Potenza, generale Giuseppe Ferrari, ha condiviso la sua esperienza operando in situazioni di emergenza, come nel caso del terremoto dell’Aquila nel 2009. Ha sottolineato il contributo essenziale della polizia di stato in queste situazioni, dal supporto psicologico alla gestione della viabilità nei luoghi colpiti dalle catastrofi.

Il Campo Scuola ha anche visto l’intervento dell’ing. Guido Loperte, responsabile della protezione civile, che ha presentato il sistema di sicurezza “It Alert,” finalizzato a prevenire le catastrofi attraverso avvisi diretti su smartphone. Ha illustrato il ruolo fondamentale della protezione civile durante le emergenze e ha evidenziato l’importanza di campi scuola come quello a Senise per la crescita professionale di tutti gli operatori dell’emergenza.

Il capitano dei Carabinieri della compagnia di Senise, Luca Gasparri, ha parlato del ruolo di supporto dei Carabinieri alla protezione civile e ha evidenziato la vastità del territorio in cui operano, servendo diversi comuni.

L’ing. Saverio Laurenza, comandante dei vigili del fuoco nella provincia di Potenza, ha anch’egli enfatizzato il ruolo della protezione civile e il supporto degli psicologi dell’emergenza durante scenari di crisi, inclusi gli incendi domestici. Ha sottolineato l’importanza dei campi scuola nel preparare volontari e ragazzi a gestire situazioni di emergenza e alleviare la sofferenza delle popolazioni colpite.

La dott.ssa Rosa Schettini, dirigente dell’Istituto d’Istruzione Superiore Leonardo Sinisgalli di Senise, ha evidenziato l’importanza dell’educazione e della formazione durante le emergenze, sottolineando l’entusiasmo con cui la scuola ha accolto la simulazione di emergenza coinvolgendo studenti, docenti, personale ATA ed altri. Ha evidenziato come l’esperienza pratica sia fondamentale per la crescita e come il Campo Scuola rappresenti un momento di formazione prezioso.

Infine, il giornalista Giacomo Bloisi, addetto stampa del Consiglio Regionale di Basilicata, ha portato i saluti del vicepresidente assente a causa di impegni istituzionali e ha sottolineato l’importanza del Campo Scuola Sipem Sos a Senise.