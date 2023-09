Basket: si riparte dopo i Mondiali, al via Supercoppa e Serie A

Dopo la parentesi dei Mondiali, riparte la stagione agonistica di basket.

Si comincia questo weekend 23 e 24 settembre con la Frecciarossa Supercoppa che vedrà in semifinale Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Milano e Germani Brescia-Bertram Derthona Tortona.

Le partite saranno trasmesse da Dazn, partner del basket italiano ed europeo: da quest’anno, sulla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo, tutti gli appassionati potranno seguire la Serie A UnipolSai, l’Eurolega, l’EuroCup e la Basketball Champions League.

“Dazn diventa il punto di riferimento e una vetrina importante per tutti gli appassionati del grande basket italiano ed europeo che potranno seguire sulla nostra piattaforma dalla Serie A UnipolSai, fino alle competizioni europee come Eurolega, EuroCup e Basketball Champions League.

Siamo entusiasti di dare visibilità alle più grandi competizioni contribuendo ad accrescere la popolarità di uno sport sempre più amato e di altissimo livello”, commenta Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia.

Il fischio d’inizio della nuova stagione della Serie A è previsto per il 30 settembre con l’anticipo tra la Dolomiti Energia Trento e la neopromossa Vanoli Basket Cremona. La stagione dell’EA7 Emporio Armani Milano inizia al Mediolanum Forum contro la NutriBullet Treviso Basket.

Rispettivamente dal 3 e dal 5 ottobre, i tifosi di basket potranno seguire su Dazn l’EuroCup e l’Eurolega.

La regular season di EuroCup prende il via martedì 3 ottobre: sul parquet scenderanno l’Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trentino. Anche l’Eurolega vede protagoniste la Virtus Segafredo Bologna esordisce il 5 ottobre in casa contro lo Zalgiris Kaunas; Milano scenderà in campo il 6 ottobre a Istanbul.

Sulla piattaforma anche le prossime due stagioni della Champions. Si parte il 17 ottobre e vedrà impegnate nella regular season il Banco di Sardegna Sassari in Polonia contro il King Szczecin; e la Bertram Derthona Tortona in casa contro gli spagnoli dell’UCAM Murcia.

ANSA