Prima campagna Gucci firmata dal nuovo stilista De Sarno

In attesa del debutto in passerella a Milano il 22 settembre della prima collezione disegnata da Sabato De Sarno, Gucci lancia le immagini della nuova campagna dedicata alla gioielleria, la prima dell’era post-Alessandro Michele, firmata da De Sarno, che ha come protagonista la modella Daria Werbowy.

La top model indossa la collezione di gioielleria Marina Chain, ed è ripresa dall’obiettivo del fotografo David Sims.

La campagna, insieme a coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, celebra il debutto di Sabato nel mondo della moda, che risale a molti anni fa, nonché il suo esordio alla direzione creativa di Gucci.

La collezione di gioielleria Marina Chain, il cui design distintivo si ispira alla catena di un’ancora, è stata introdotta alla fine degli anni ’60 sotto forma di bracciale.

Reinterpretato nei decenni successivi, il motivo Marina Chain è diventato un elemento iconico della storia di Gucci e una collezione simbolo della gioielleria della maison.

La campagna è stata scattata allo Château Marmont di Los Angeles e incarna la visione di Sabato De Sarno di una storia che si sviluppa liberamente, ma sempre in modo eloquente.

ANSA