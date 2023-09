AL PARCO DELLA GRANCIA UN LABORATORIO DI PITTURA

Uno spazio libero dedicato alla pittura. E’ una delle novità della stagione 2023 del Parco della Grancia a Brindisi Montagna che per ancora due sabati, il 15 e il 23 settembre, accoglierà i visitatori. E’ curato da Giulietta Laura Valentino, pittrice, scrittrice e mamma che quest’anno si è trovata davanti all’opportunità di curare uno spazio di intrattenimento nel parco. Nato tutto dal caso, è poi diventato il desiderio di renderlo qualcosa di diverso e speciale. “La missione era quella di creare un laboratorio che attraverso la pittura diventasse sinonimo di libertà, movimento, aggregazione e racconto – spiega l’ideatrice del progetto – in una giornata in cui il tempo si potesse fermare, dando la possibilità ad ognuno di riconnettersi con la natura, con le proprie famiglie e soprattutto con se stessi”. Ogni sabato viene data ai bambini la possibilità “di essere liberi, di potersi muovere, sperimentare, esprimere, raccontare, perchè ci sono più parole in una pennellata che attraversa un foglio che in una pagina di libro”. Oltre al laboratorio di pittura, i visitatori a partire dalle 11 del mattino, dopo l’accoglienza, potranno visitare il Parco alla scoperta della flora e della fauna, visitare la fattoria didattica, fare esperienza di ruralità, riscoprire le pratiche tradizionali del mondo agricolo lucano attraverso la conoscenza dei vecchi metodi dell’aratura e della semina, e partecipare ai laboratori del gusto. Nel pomeriggio l’offerta si arricchisce con l’accampamento dei briganti, lo spettacolo dei burattini e la falconeria, una manifestazione unica nel suo genere, un vero e proprio spettacolo teatrale dal vivo che riconduce alle atmosfere medievali e alle affascinanti pratiche venatorie di Federico II, con l’ausilio di tecnologie audio-visive che ne garantiscono unicità e originalità. In serata poi il cinespettacolo “La storia bandita”.