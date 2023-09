Beyond The Wall Basilicata: un viaggio tra i 131 comuni della regione

12 settembre 2023 – Un’impresa epica, un viaggio incredibile, un’esperienza unica: è stato questo Beyond The Wall Basilicata, il progetto nato per promuovere la regione attraverso la scoperta dei suoi 131 comuni

A partire da agosto 2022, Antonio Marra, accompagnato dalla copywriter Letizia Centomani, e il supporto del grafico Andrea Mecca, ha percorso in auto la Basilicata per intero, attraversando paesaggi mozzafiato, incontrando persone straordinarie e scoprendo tesori nascosti.

Con una Fiat 500 100% elettrica, Antonio e Letizia hanno percorso circa 3000 chilometri, visitando ogni giorno quattro o cinque comuni.

In ogni luogo, hanno intervistato i sindaci, le amministrazioni locali o le persone del posto, per raccontare le storie e le tradizioni di questa terra ricca di storia e cultura.

Le dirette Facebook trasmesse da Antonio e Letizia hanno coinvolto migliaia di persone, che hanno potuto seguire il loro viaggio in diretta e scoprire la Basilicata in un modo nuovo e originale.

“Beyond The Wall Basilicata è stato un’esperienza indimenticabile” ha commentato Antonio Marra. “Abbiamo avuto l’opportunità di conoscere la Basilicata a fondo, scoprendo la sua bellezza e la sua ricchezza.

Vogliamo che questo progetto sia un volano per il turismo in regione, per far conoscere le sue potenzialità a un pubblico sempre più vasto”

Pagina Facebook https://www.facebook.com/BeyondTWall