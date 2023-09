Il Concerto di Daniele Silvestri ha chiuso con successo ieri l’edizione 2023 de “La Notte di Heraclea”

Ormai un appuntamento consolidato e di successo quello de “La notte di Heraclea” che si svolge a Policoro che ogni anno, a settembre, chiude l’estate celebrando la nascita dell’era moderna della Città jonica, con l’illuminazione di Piazza Eraclea e della sua borgata, simbolo della riforma riforma agraria e fondiaria che ha permesso a Policoro lo sviluppo che oggi la pone come terza Città della Basilicata ed in continua crescita, dato in controtendenza rispetto al resto della Regione.

“Abbiamo iniziato la stagione estiva con l’Airshow delle Frecce Tricolori – dichiarano il sindaco, Enrico Bianco, e l’assessore al ramo, Massimiliano Padula – per continuare con un cartellone che ha toccato tante forme e tipologie di eventi: Teatro, Musica, e innovazione come il TEDx di domenica scorsa. Oltre ai grandi appuntamenti ormai storici come Blues in Town, Policoro in Swing, Premio Heraclea ed il Premio Adamesteanu;

La Notte di Heraclea è ormai un appuntamento sempre più atteso, in cui la città, ormai, si identifica da tempo. Da sempre cerchiamo di puntare a questi tipi di eventi nel mese di Settembre, così come anche quelli dedicati all’area museale, cercando di dare la possibilità di allungare la stagione estiva, obiettivo che, ne siamo certi, raggiugeremo anche quest’anno”.