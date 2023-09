Calcio Basilicata: ecco le gare di domani 10 settembre 2023 Eccellenza e Promozione

Al via domani domenica 10 settembre con fischio d’inizio alle ore 15:30 i campionati di Eccellenza e Promozione lucama. Grande attenzione per il campionato di eccellenza con grandi squadre lucane ai nastri di partenza, tra le favorire il Francavilla ed il Lavello, da non sottovalutare il Matera, che ha allestito una squadra molto competitiva.

ECCELLENZA Inizio gare ore 15:30 SANTARCANGIOLESE POLICORO CALCIO 15:30 TRICARICO FRANCAVILLA 16:00 PATERNICUM POMARICO 15:30 ORAZIANA VENOSA MOLITERNO 15:30 LAVELLO BRIENZA CALCIO 15:30 ELETTRA MARCONIA FERRANDINA 17890 16:00 CITTÀ DEI SASSI MATERA ANGELO CRISTOFARO 15:30 C. S. VULTUR 1921 CALCIO SAN CATALDO 15:30