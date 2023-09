Club Matera Soroptimist saluta e ringrazia il Colonnello Nicola Roberto Lerario

Mercoledì 6 settembre Soroptimist Club Matera è stata presente alla manifestazione dell’inaugurazione del Monumento ai Caduti dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito delle celebrazioni dell’80esimo anniversario dell’insurrezione di Matera al nazifascismo. La delegata nazionale, Sara Minardi, e la segretaria, Maria Rosaria Pellegrini, hanno rappresentato il Club di Matera.

Per le sorelle del Club materano, l’Arma è un punto di riferimento importante nella lotta alle discriminazioni di genere e alla violenza che, purtroppo, sfocia spesso nel femminicidio. Infatti nei mesi scorsi, presso la caserma materana, abbiamo realizzato insieme la “Stanza tutta per sé” per l’ascolto delle donne in difficoltà. E a tal proposito si ricorda che è possibile accedere chiamando il 155, il 112 o recandosi al Comando provinciale dei Carabinieri di Matera.

La immediata pastpresident di Soroptimist, Mariolina Coppola, è stata accolta dall’Arma nella visita della “Stanza tutta per sé” ed ha esposto lo stato dell’arte e l’evoluzione del progetto.

«Come club intendiamo ringraziare di cuore tutta l’Arma e il Colonnello Nicola Roberto Lerario, Comandante provinciale dei Carabinieri di Matera, che ci sostengono ogni giorno. Abbiamo avuto modo di dialogare e collaborare in tante occasioni, pertanto, rivolgiamo il nostro augurio al Comandante Lerarioper un nuovo ottimo percorso di vita e lavorativo presso il Comando Interregionale di Padova».