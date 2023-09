Sanità, 12 settembre riunione straordinaria Consiglio regionale

Torna a riunirsi, dopo la pausa estiva, il Consiglio regionale della Basilicata. Il presidente dell’Assemblea, Carmine Cicala, l’ha convocata, in seduta straordinaria, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto regionale, alle ore 12:30 di martedì 12 settembre 2023, nell’aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4. La data è stata individuata durante la Conferenza dei Capigruppo integrata, tenutasi questa mattina, durante la quale sono state affrontate diverse tematiche.

L’Assemblea, martedì prossimo, affronterà un unico punto inerente la materia sanitaria: l’articolo 10 della Legge regionale 5 giugno 2023, n. 11 (Legge di stabilità regionale 2023) riguardante le “Risorse aggiuntive per prestazioni extra budget rese da strutture private accreditate”. Stato di attuazione e determinazioni conseguenti. A richiedere la convocazione i consiglieri regionali Luca Braia e Mario Polese (Iv-RE), Gino Giorgetti (Gm), Roberto Cifarelli (Pd) Gianni Leggieri e Giovanni Perrino (M5s), Carlo Trerotola (Pl), Marcello Pittella (Az), Massimo Zullino e Giovanni Vizziello (Bo).

I lavori saranno tradotti nella lingua dei segni italiana. Sarà garantita l’interpretazione simultanea dalla lingua parlata alla Lis per tutta la durata della seduta.

La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.regione.basilicata.it e potrà inoltre essere seguita attraverso il profilo Twitter @CRBasilicata.