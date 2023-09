Rocco Hunt ha chiuso i festeggiamenti in onore della Madonna di Viggiano

Migliaia di persone arrivate da tutta la Basilicata e non solo, si sono divertite, in piazza San Giovanni XXIII, ad ascoltare il Poeta Urbano. Dopo aver ricevuto la felpa “Viggiano Spirito Lucano”, dalle mani del Sindaco, l’artista salernitano l’ha indossata per quasi tutto il suo show. Un altro grande spettacolo, dopo quello di Elettra Lamborghini, che conclude i Festeggiamenti in onore della Madonna Nera per l’anno 2023.