Quarto: “Il nostro mare risorsa per valorizzare l’intera regione”

“Si è svolto a Policoro, presso l’Oasi WWF, con la moderazione dei lavori di Caterina Salvia, il convegno sul tema concernente ‘la profondità dei nostri mari che può e deve portare alla completa valorizzazione di tutto il territorio regionale’.

All’evento sono interventi esperti in materia, appartenenti all’Università ed alla Regione Basilicata, alla Flag, alla Coop Pescatori, al WWF e ad altre associazioni di rilievo operanti nel settore”.

A darne notizia il consigliere e segretario regionale di Fratelli d’Italia, Piergiorgio Quarto, presente ai lavori.

Quarto, nel suo intervento, ha messo in evidenza come “la Basilicata sia ormai una regione matura per un salto di qualità non più rinviabile nel tempo.

Per realizzare ciò – ha sottolineato – bisogna porre in essere iniziative condivise tra Comuni e GAL al fine di utilizzare al meglio le risorse presenti. Fine primario per raggiungere tale obiettivo è quello di partire dalla conoscenza delle tante qualità presenti nei nostri territori.

Ecco perché non dobbiamo porre la nostra attenzione esclusivamente sul prodotto Doc, ma dobbiamo, soprattutto, avere la piena conoscenza di dove lo stesso prodotto viene fatto”.

“La profondità dei nostri mari – ha continuato Quarto riprendendo il tema del convegno – può e deve portare alla completa valorizzazione di tutto il territorio regionale.

Bisogna, comunque, prendere atto che di pesca non se ne parlava da almeno dieci anni in maniera partecipata e competente come è avvenuto in questa occasione.

Infatti, in tutti vi deve essere la completa consapevolezza che si riuscirà realmente a valorizzare i nostri mari solo laddove si metterà al centro della valorizzazione le nostre comunità con i loro valori, tradizioni e costumi.

Un’area marina protetta con tutti i crismi della legalità finisce con il diventare una ricchezza perché in essa nasce il parco.

Occorre, pertanto, adoperarsi, ognuno per la sua parte, a partire dalle istituzioni di valenza politica, per cercare di creare ‘una bella cosa’, ossia arrivare a favorire le opportunità per gli abitanti di questa regione”.

“Il convegno – ha concluso Quarto – si è dimostrato un importante strumento per procedere ad una forma di confronto partecipata e condivisa tra i massimi esperti competenti in materia”.