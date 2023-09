“Estate Moliternse”: lo spettacolo “OroNapul’è e altre storie” di Graziano Accinni con Gianmarco Natalina

Nell’ “Estate Moliternese” – il cartellone di ben 42 eventi da luglio a settembre organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni locali – lo spettacolo “Oro Napul’è e altre storie” – un Progetto che vede l’incontro di Graziano Accinni chitarrista storico di Mango con il giovane cantautore Lucano Gianmarco Natalina originario di Gallicchio – ha segnato il rilancio dell’identità culturale moliternese e lucana partendo dalle eccellenze artistiche di Moliterno.

La performance del duo Accinni-Natalina, in una suggestiva piazzetta in uno scorcio del centro, di fronte la villa comunale – ha entusiasmato ed emozionato un pubblico numeroso venuto innanzitutto ad ascoltare il virtuosismo artistico del “concittadino Graziano”.

La collaborazione tra il maestro Accinni e Natalina ha dato vita a questo Recital che vuole ricordare oltre a due grandi autori e interpreti del Sud Italia -Mango e Pino Daniele – anche altre scuole artistiche di stampo internazionale.

La duttilità interpretativa di Gianmarco ha reso possibile costruire un recital dove si possono ascoltare i capolavori di Mango e Pino Daniele insieme ad alcuni classici degli anni 70 80 e anche più recenti con nomi quali Sting, Heart Wind & Fire,Joe Jackson, Burt Bacharach, Norah Jones e altri.

Una suggestiva panoramica di musiche dal mondo partendo proprio dalla Basilicata con Mango ripercorrendo varie stagioni musicali e culturali con gusti molto variegati e particolari con arrangiamenti costruiti dalla chitarra di Graziano Accinni, con tutta la sua esperienza maturata in tanti anni di attività concertistica in giro per il mondo e la vocalità dal timbro caldo e suadente di Gianmarco Natalina.

E’ stato il sindaco Antonio Rubino a sottolineare il significato dato all’evento: “rinsaldare le radici moliternese attraverso uno dei suoi più significativi rappresentanti della musica e della cultura.

Non a caso l’immagine di Moliterno è legata ad Accinni che l’ha portata in giro nei concerti con Mango (e non solo) nel mondo”.

Non poteva mancare il collegamento con l’altra eccellenza del territorio, il canestrato, offerto al pubblico dal Circolo Culturale Unione, presieduto dal dott. Mimmo Latoracca.