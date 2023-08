FI SENISE su strumentalizzazione Acque del Sud SPA

Va detto a chiarimento, infatti, che la legge che istituisce “Acque del Sud Spa” non modifica alcuna legge che governa la risorsa acqua, né incide sulla Legge Galli che prevede le famose compensazioni ambientali, né gli accordi successivi firmati nel 1999 dall’allora presidente Bubbico, né del 2016 firmato d Pittella né tantomeno l’istituzione degli Ambiti di Bacino che governano la distribuzione delle acque nelle tre Regioni.

È notizia di queste ore, infatti, che proprio in virtù dell’articolo 7 della norma regionale n. 10 del 20 marzo 2020, voluta da Franco Cupparo quando era alla guida dell’assessorato alle attività produttive della nostra Regione, dal 2024 la Basilicata disporrà di 4,7 mln di euro quale riequilibrio territoriale della tariffa dell’acqua all’ingrosso, che rappresenta il 20% delle due prime rate versate da Acquedotto Pugliese nel corso del 2023.

Come si vede la buona politica di governo dell’acqua lucana comincia a dare i suoi frutti, e i risultati sono il contraltare allo starnazzio di forze politiche in difficoltà di consenso e di cittadini in cerca di visibilità.

Come FI del Senisese ci sentiamo di esprimere soddisfazione per questo risultato, che l’istituzione del nuovo soggetto gestore non intacca minimamente, consapevoli che è il lavoro quotidiano e l’azione propositiva nelle istituzioni che fa crescere un territorio e ne salvaguarda le risorse.

Siamo consapevoli che oggi le Regioni, con “Acque del Sud Spa”, possono dire la propria in misura del 5% delle azioni complessive, ma il nostro impegno nella fase attuativa della legge istitutiva andrà nella direzione di un incremento di questa percentuale, con l’obiettivo di prevedere una presenza nel Consiglio di Amministrazione che guiderà la società, di un rappresentante della Regione, in modo da avere una voce diretta nella governance, fermo restando il principio che l’acqua è un bene pubblico e che le politiche di sviluppo di un territorio hanno molteplici opportunità progettuali, da attuare in una prospettiva di collaborazione interregionale piuttosto che in una visione competitiva e oppositiva.

La demagogia la lasciamo a quanti hanno fallito nelle politiche di gestione della risorsa idrica cos come nei programmi di sviluppo di u territorio che solo ora, dopo 40 anni dalla entrata in funzione della diga di Monte Cotugno, comincia a vedere i primi risultati.