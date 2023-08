Da Ulisse a Corto Maltese, Hugo Pratt e i suoi eroi del mare

RECANATI – Un viaggio nell’ immaginario di Hugo Pratt attraverso due grandi eroi del mare, Ulisse, il suo primo marinaio disegnato da cui pochi anni dopo nacque Corto Maltese, il protagoniste delle avventure nei luoghi esotici del mondo destinato a diventare una sorta di alter ego del maestro veneziano del fumetto.

E’ la mostra che fino al 7 gennaio prossimo racconta a Recanati questa pagina speciale di Pratt nell’ ambito della terza edizione del Comics Festival.

L’ esposizione, ospitata nel Museo Civico di Villa Colloredo Mels dove spiccano i capolavori recanatesi di Lorenzo Lotto e ai cimeli di Giacomo Leopardi, affianca più di 60 tavole originali, filmati e riproduzioni, in un percorso che si snoda attraverso i riferimenti letterari che hanno ispirato le opere di Pratt.

”Da Ulisse a Corto Maltese” muove dalla 26 tavole integrali dell’Odissea, realizzate nel 1963 per “Il Corriere dei piccoli” che uscirono a puntate e che Pratt considerò come “un caleidoscopio di tutte le situazioni del romanzo d’avventura”.

Ecco poi i viaggi e le figure della ricca produzione di questa sua ”letteratura disegnata”, le navigazioni di Corto Maltese verso Rapa Nui in compagnia di La Perouse e verso Apia per incontrare Robert Louis Stevenson, o nella Venezia di Baron Corvo e ancora nel Sogno di una Notte di Mezza Estate con William Shakespeare o in Etiopia per abbracciare Arthur Rimbaud.

E ancora Parzival, Hermann Hesse e Moby Dick, Rasputin e Jack London, fino al volo di Saint Exupéry.

L’Odissea fu il primo libro che Pratt comprò da solo all’età di 8 anni. Lui stesso disse: “Mi commuove molto la storia di quest’uomo, Ulisse, che cerca di ritornare a casa, dalla sua famiglia, malgrado le avversità, malgrado gli uomini, malgrado gli dèi. Vuole rivedere la moglie e il figlio.

Più tardi, li abbandonerà di nuovo, spinto dalla curiosità, ma rivelandosi anche in questo molto umano.

La personalità di Ulisse mi tocca sempre profondamente”.

Quei disegni originali ora riprendono vita nella forma voluta dall’ autore: le 26 tavole colorate sul retro sono riprodotte fedelmente per i collezionisti in una cartella a tiratura limitata di 99 esemplari a cura di Cong Edizioni, la società che detiene i diritti sull’ opera di Pratt.

ANSA