Ed Sheeran pubblica il nuovo album Autumn Variations

Ed Sheeran annuncia un nuovo album a quattro mesi dal precendente: Autumn Variations uscirà il 29 settembre 2023 su etichetta Gingerbread Man Records.

“Lo scorso autunno, ho scoperto che io e i miei amici stavamo attraversando moltissimi cambiamenti di vita.

Dopo il caldo dell’estate, tutto si è calmato, si è sistemato, è caduto a pezzi, è venuto al pettine o è imploso”, racconta Ed Sheeran.

“Quando ho attraversato un momento difficile all’inizio dello scorso anno, scrivere canzoni mi ha aiutato a capire i miei sentimenti e ad accettare ciò che stava succedendo, e quando ho saputo delle diverse situazioni dei miei amici, ho scritto canzoni, alcune dal loro punto di vista, alcuni dai miei, per catturare il modo in cui io e loro vedevamo il mondo in quel momento.

Ci sono stati alti momenti di innamoramento e di nuove amicizie inframmezzati da momenti bassi di crepacuore, depressione, solitudine e confusione”.

“Mio padre e mio fratello mi hanno parlato di un compositore chiamato Elgar, che ha composto Enigma Variations, in cui ciascuna delle 14 composizioni riguardava uno diverso dei suoi amici.

Questo è ciò che mi ha ispirato a realizzare questo album. Quando ho registrato Subtract con Aaron Dessner, ci siamo subito trovati bene.

Abbiamo scritto e registrato senza sosta e questo album è nato da quella collaborazione.

Sento che ha catturato la sensazione dell’autunno in modo così meraviglioso nei suoi suoni e spero che tutti lo amino tanto quanto me”.

ANSA