Anziana morta nell’ospedale San Carlo di Potenza, dieci indagati

La procura della Repubblica di Potenza ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte di Maria Gabriella Riviello, 81 anni di Picerno, madre del segretario regionale del Pd, Giovanni Lettieri. Decesso avvenuto il 19 agosto scorso.

Nel registro degli indagati sono stati iscritti dieci tra medici e infermieri che hanno avuto in cura la donna.

Maria Gabriella Riviello, ricoverata nel reparto di nefrologia, era entrata in coma per le complicazioni causate, ipotesi al vaglio degli inquirenti, dalla somministrazione di una dose di sodio sei volte superiore al dovuto.

E’ quanto denunciato dai parenti dell’anziana donna alla magistratura che ha avviato, come si diceva, le indagini e disposta l’autopsia.

Sul decesso dell’anziana la direzione generale dell’ospedale ha nominato immediatamente due commissioni interne, il cui risultato è stato trasmesso alla Procura.