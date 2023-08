7° edizione Settimana Lucana a Firenze dal 9 al 13 Settembre

Rassegna di musica, gastronomia, cinema, teatro e letteratura dal 9 al 16 Settembre 2023 in differenti luoghi del capoluogo toscano. L’associazione diretta da Antonella Di Noia (originaria di Lavello) propone una edizione interessante (ormai un appuntamento fisso dell’Estate Fiorentina) che rende omaggio a storie e personaggi del passato e del presente che s’intrecciano e si fondono tra radici, percorsi, futuro e integrazione in un unico percorso culturale unito dal forte senso di appartenenza.

Poiché il programma è vario e variegato, vi invito a visitare il profilo Facebook dei lucani fiorentini , così da organizzarsi per essere presenti ai momenti più coinvolgenti.

Ora vi voglio dare solo un sunto, enfatizzando i momenti più vicini al nostro lettore tipo… Sabato 9 Settembre sul sagrato della Chiesa di Santo Spirito il primo step della rassegna affidato all’esperienza da presentatore di Giancarlo Passarella (anche project manager della sezione Storia, letteratura e cinema dell’associazione) per i saluti istituzionali e un aperitivo a base di prodotti tipici: a seguire l’esibizione dei Lucania Power e Graziano Lamarra, con Io sono taranta tour 2023.

In Costa S.Giorgio c’è Villa Bardini ed alle 18 di Domenica 10 Settembre la Prof.ssa Adriana Mastrangelo Adorno propone il seminario Cultura Arbereshe nell’Italia Meridionale, perché gli esuli albanesi in Basilicata dal 1478 hanno creato ben 52 paesi (37 nella provincia di Potenza e 15 nella provincia di Matera).

Martedì 12 Settembre nella sede universitaria di Via Capponi 9 il seminario a cura della Prof.ssa Annantonia Martorano Dalla Toscana alla Basilicata andata e ritorno – La famiglia Antinori e l’acquisizione del Feudo di Brindisi di Montagna.

Socialità e storia nella Sala del Gonfalone in Via Cavour 4 per Mercoledì 13 Settembre con il convegno Dalla Costituente allo statuto Regionale: Riflessioni sulla Basilicata del Secondo Dopoguerra.

Racconta un emozionato Giancarlo Passarella (i cui genitori erano entrambi originari di Calvello) .. Sarà per me importante presentare questo evento, anche perché è basato su un libro che mi giunto e che ha attirato subito l’attenzione di tutto il direttivo della nostra associazione.

Gratificante sarà domandare ai nostri ospiti quanto lavoro c’è dietro la stesura di un volume così prezioso.. La giornata si chiude con Mauro Vulpio in concerto al Caffè Letterario Le Murate con Je Bell Ma Non Abball ..

Al Caffè Letterario l’appuntamento di Giovedì 14 Settembre vede il noto critico Giovanni Bogani intervistare l’attore e caratterista Antonio Petrocelli (nativo di Montalbano Jonico).

La sera alle Murate Mad lo spettacolo teatrale Isabella Vivrà, di e con Erminio Truncellito. Conferenza e degustazione per Venerdì 15 Settembre al Salotto Portinari in Via del Corso 6 con L’Oro Rosso del Pollino: I Peperoni di Senise tra Tradizione ed Innovazione.

La sera al Teatro di Cestello si ricorda Rocco Scotellaro con Pietro Cirillo tra musica, canto e poesia.

La rassegna dei lucani a Firenze, si conclude Sabato 16 Settembre con due tradizionali appuntamenti: alle 17,30 al Palazzo Medici Riccardi di Via Cavour il premio Eccellenze Lucane omaggia sei personaggi che hanno reso grande la Basilicata in vari settori: alla sera cena tipica alla Loggia del Piazzale Michelangelo, accolti dalla musica del Mediterranen Quartet..

Complimenti a tutta l’Associazione Lucana Firenze ed in particolare a Gianluca Rosucci ed Aldo Penna: il primo cura l’ufficio stampa ed è il direttore artistico, mentre il secondo coordina l’intera Settimana Lucana.

FONTE: MUSICALNEWS ARTICOLO DI PATTY BELLINI (https://www.musicalnews.com/2023/08/18/settima-edizione-consecutiva-della-settimana-lucana-a-firenze/)