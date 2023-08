L’Amministrazione Comunale di Laurenzana presenta il cartellone dell’Estate Laurenzanese 2023

Tra storia, tradizioni, musica, cultura, eventi. Questi i temi toccati dal Comune di Laurenzana all’interno del nuovo cartellone dell’Estate Laurenzanese 2023.

Un totale di 13 eventi che si andranno a denocciolare durante il mese di agosto ivi incluso la già svolta “R…Estate Ragazzi” a cura della Pro Loco “Universitas Laurentianae”.

Tante le associazioni e gli enti che hanno aderito al cartellone che l’Amministrazione ha voluto costruire per questa rovente estate 2023, su tutte come già detto la Pro Loco, la FIDAS, il CEAS “La quercia di Fra’ Egidio”, Innovative Association New Generations, Le Guardie del Cervo ODV-ETS in collaborazione con l’Unibas, il Comitato Feste Religiose Laurenzana, il neonato Parco Letterario Michele Parrella, l’Associazione Palio Carmelitano di Laurenzana, DJ Maglio e Nikho Tizio, il Circolo ARCI “Ricomincio da Te” di Laurenzana.

Le iniziative e gli spettacoli sono rivolti a tutte le fasce di età e spaziano su temi più diversi quali musica, intrattenimento, rappresentazioni, spettacoli aerei ed itineranti, tornei di calcio, escursioni guidate, trekking ecc.

Un cartellone dalla particolare rilevanza culturale quello che l’Amministrazione Comunale ha deciso di mettere in campo e che ben si inserisce nel solco che prenderà forma nel corso di questa estate 2023 che si prospetta all’insegna di una sostanziale riscoperta di una città che ha ancora molto da raccontare.

5 Agosto – “PASSEGGIATA ECOLOGICA FIDAS”

“Giornata del Donatore”

ore 8.30 Piazza S. Urga (raduno); escursione su Monte Caperrino, ristoro in località “Acque della Virgilia”. Percorso escursionistico di 3 Km. A cura di FIDAS di Laurenzana

11 Agosto – “UNA NOTTE PER EGIDIO”

Raduno ore 20.00 presso il Convento di Santa Maria della Neve, a proseguire verso l’albero monumentale; Esibizione musicale di “Accento Acustico”, esibizione di acrobazie aeree a cura di “Vuoto D’Aria” e mostra di pittura, quadri di “Giuseppe Stano”. A cura di FIDAS di Laurenzana in collaborazione con CEAS La Quercia di Frà Egidio

12 Agosto – “2° CACCIA AL TESORO IANG”

dalle ore 8.30 alle ore 18.00, raduno Piazza S. Urga a seguire per le strade del paese.

A cura di Innovative Association New Generations

12 Agosto – “CONVEGNO – Il Volontariato di Protezione e la Tutela dell’Ambiente e del Territorio”

“Notte Europea dei Ricercatori SuperScienceMe” Inaugurazione Sede Operativa dell’Associazione e laboratori di Educazione Ambientale per bambini, ore 18.00 c/o Piazza Comodo.

A cura de Le Guardie del Cervo ODV-ETS in collaborazione con l’Unibas

12 Agosto – “La febbre del sabato sera-Anni ‘80/’90”

presso la Pineta in largo Fiera.

A cura della Pro Loco “Universitas Laurentianae”

13 Agosto – “Festività di RINGRAZIAMENTO in onore della B.V. MARIA DEL MONTE CARMELO”

A cura del Comitato Feste Religiose Laurenzana

14 Agosto – “Mostra di Pittura della concittadina Sara Perretta”

ore 18.00, Castello Feudale.

[Apertura mostra dal 14 al 17 Agosto] A cura Parco Letterario Michele Parrella in collaborazione con la Pro Loco “Universitas Laurentianae”

14 Agosto – “SAGRA delle PATATE RIPIENE”

con I BRIGANTI ore 20.00 piazza S. Urga.

A cura di Associazione Palio Carmelitano

14 Agosto – UMBERTO SARDELLA – MUDU’

ore 22.00 p.zza S. Urga

A cura di Associazione Palio Carmelitano

15 Agosto – “Riaccendo quel microfono spento nel ‘94”

Di Dj Maglio e Nikho Tizio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale

17 Agosto – “CARNEVALE ESTIVO”

raduno ore 16.00 in Piazza S. Urga, sfilata, spettacolo artisti di strada, esibizione. Ore 23.30 Premiazione. Ore 24.00 “’Bubble bit”. Ore 3.00 “DJ set”.

A cura del Circolo ARCI “Ricomincio da Te” di Laurenzana

25 Agosto “CONCERTO dei Violet Clouds”

ore 22.00 Castello Feudale

A cura de Le Guardie del Cervo ODV-ETS