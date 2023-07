AL PREMIO INTERNAZIONALE BASILICATA MARATEALE LA DISEGNATRICE E STILISTA DI MODA LUCANA CARMELA FORTUNATO

Che senso avrebbe affrontare la stagione estiva senza colore? Ci ha pensato bene la Disegnatrice e Stilista di moda lucana CARMELA FORTUNATO durante la XV edizione del Marateale, ha proposto il n chiave moderna tutto ciò che ha rappresentato il cinema vacanziero dagli anni 50 ad oggi. In passerella il Cinema italiano e le vacanze, tutti quegli outfit che abbiamo sempre ammirato in quelle meravigliose pellicole, la donna in spiaggia nei film turistici balneari, il periodo estivo negli anni 60 in piena ripresa economica in cui più persone si recavano in vacanza e il cinema dava vita ai film girati nei luoghi più rinomati d’Italia come Capri, Ischia, Portofino, Taormina, Porto Cervo, Rimini, Riccione, e perché no anche Maratea tante volte set naturale per tanti registi.

Sugli schermi pellicole firmate da tanti divi del grande Cinema, come Dino Risi, Monicelli, Zampa, Bolognini, Fellini, Vanzina etc. Tutto riproposto con una splendida Sfilata di moda della Stilista, meravigliose modelle hanno indossato silhouette leggere con colori brillanti, bikini e outfit divertenti che hanno reso la serata davvero frizzante. Capi per rilassarsi a bordo piscina, per andare in spiaggia oppure per un look da sera super chic, tra gli accessori cappelli,borse, e gioielli realizzati sempre dalla Stilista, con materiali green. Un tripudio di colori, svolazzanti, fluidi, una lunga sequenza di tessuti che hanno regalato al numeroso pubblico presente, grande curiosità e stupore, tutti hanno apprezzato le creazioni e chi le indossava, dichiara la Stilista, tra cui anche modelle che hanno partecipato negli anni scorsi alle selezioni di miss Italia Basilicata, ragazze scelte proprio da lei xl’occasione.

A presentare la serata la splendida Eva Immediato attrice e artista impegnata da sempre nel mondo dello spettacolo, che ha sfoggiato due splendidi abiti della Stilista. Alcune delle creazioni hanno poi reso grande effetto durante uno shooting fotografico realizzato nel centro storico della meravigliosa Maratea, tutto molto apprezzato anche dal Sindaco Daniele Stoppelli, coloratissimi spolverini uno verde lime e uno rosso corallo hanno rivelato il corpo sinuoso di una bellissime modella in bikini, presentate anche le borse della Stilista che al termine di tutto ha rivelato, anche quest’anno essere al Marateale è stato bellissimo, ringrazio ancora una volta tutta l’organizzazione, realizzare tutti gli abiti ispirati ai film vacanzieri mi ha dato modo di portare in una località di mare quel connubio che ancora

oggi rimane indissolubile tra cinema e moda, in questo modo ho puntato a ricordare quello stile retrò che però strizza l’occhio anche a ciò che la donna vuole oggi e cioè comodità e soprattutto spensieratezza.