Esodo: incidenti e code sulle autostrade italiane nel primo weekend da bollino rosso

E’ il primo sabato da bollino rosso sulle strade d’Italia e, come previsto, non mancano lunghe code lungo le principali arterie autostradali.

Ecco le situazioni di particolare criticità.

Lombardia: ubriaco tampona auto in A/1, 10 km di coda verso Milano

Si sono formati 10 chilometri di coda sull’A/1 tra Lodi e Milano, in direzione del capoluogo lombardo, dopo che un 26enne a bordo di una Skoda ha tamponato, ubriaco, una Peugeot con a bordo una coppia di anziani, marito e moglie, di 70 e 72 anni, all’altezza di San Zenone al Lambro (Milano).

Valutati sul posto dal soccorso sanitario, marito e moglie sono stati portati all’ospedale di Lodi per accertamenti ma non sono gravi. L’uomo a bordo della Skoda è stato, invece, portato via dalla Polizia.

I pannelli informativi di Autostrade per l’Italia consigliavano, a chi arrivava dal Basso lodigiano e diretto verso Milano, di uscire a Lodi. Da qui anche il casello di Lodi attualmente bloccato da una gran quantità di traffico.

Liguria: sette chilometri di coda sull’A10 tra Bordighera e il confine

Sette chilometri di coda se registrano sull’AutoFiori tra Bordighera e il confine con la Francia. Il traffico intenso dovuto all’esodo per le località di villeggiatura. Non sia segnalano incidenti. Il tratto in direzione del confine è l’unico rallentamento di rilievo segnalato dalla centrale operativa dell’A10. Per domani è prevista un’intensificazione del traffico.

Tamponamento tra un pulmino e tre auto nel Livornese, 11 feriti

Undici persone sono rimaste ferite a causa di un tamponamento a catena tra un pulmino e tre auto che si è verificato oggi sulla statale variante Aurelia in prossimità di Venturina (Livorno) sulla carreggiata nord in direzione San Vincenzo.

Sul posto è intervenuto il 118 con due elicotteri che hanno trasferito i pazienti più gravi, un 17enne all’ospedale di Careggi a Firenze e una donna con il figlio in codice rosso all’ospedale di Pisa.

Un’ambulanza di Venturina ha invece accompagnato in codice giallo un ragazzo di 14 anni al pronto soccorso di Cecina mentre gli altri, tutti con codici minori, sono stati accompagnati al pronto soccorso di Piombino e Cecina. Sul posto anche un mezzo della Croce rossa di Donoratico con vigili del fuoco e polizia stradale che ha deviato la circolazione per permettere i soccorsi.

Friuli Venezia Giulia: traffico da bollino nero su Autostrade Alto Adriatico, 4km di coda al Lisert

Primo sabato di esodo estivo e di traffico da bollino nero sulla rete gestista da Autostrade Alto Adriatico. Alle 13 in particolare si registravano 4 km di coda alla barriera Lisert in A4, direzione Trieste, con vacanzieri in fila diretti per lo più verso le località di mare della Croazia. E’ scattato quindi il protocollo messo a punto con la Prefettura che consiglia a chi è in viaggio l’uscita al casello di Villesse.

Colonne, questa mattina, si sono formate anche in entrata al casello di Latisana con turisti di ritorno dalle località balneari di Bibione e Lignano Sabbiadoro, mentre lungo l’asse autostradale sono state segnalate code a tratti tra San Donà di Piave, Portogruaro e Latisana e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova.

Stamani a Venezia Est si registravano in media 3mila transiti l’ora. Rispetto allo stesso sabato del 2022 (30 luglio), alle 13 è stato rilevato – informa Autostrade AA – un aumento dei transiti in uscita dai caselli pari al 4%, ovvero 62.600 contro 60.200. Secondo la concessionaria, le previsioni di traffico a fine giornata verranno dunque rispettate con 190mila-195mila transiti complessivi, tra entrate e uscite al casello.

Veneto: due incidenti lungo la A4, code fino a 5 chilometri

Due incidenti hanno rallentato stamani l’esodo di questo sabato di fine luglio sulla A4 tra Padova e Venezia, in una giornata con previsioni di traffico sostenuto.

Lo riferisce Concessioni autostradali venete (Cav spa). Il primo episodio si è verificato poco prima delle 10.00 a Vigonza (Padova), tra Padova Est e il bivio con la A57 a Dolo (Venezia), coinvolgendo più vetture e con nessun ferito. Il dispositivo messo in campo da Cav per queste giornate di esodo ha permesso di liberare la carreggiata in poco tempo, con l’intervento rapido di Polstrada, ausiliari della viabilità e mezzi di soccorso meccanico già dislocati lungo la rete.

Nel frattempo, si sono formati 5 chilometri di coda che hanno raggiunto Padova Ovest, in competenza Brescia-Padova, poi in via di smaltimento.

Prima delle 11.30, un secondo incidente ha provocato fino a 3 chilometri di coda sulla stessa carreggiata est, sul Passante di Mestre: coinvolta un’unica vettura, finita contro le barriere di sicurezza tra gli svincoli di Spinea e Martellago-Scorzè. Ferito il conducente, preso in carico dai sanitari del 118. Il traffico in direzione di Trieste rimane intenso in tutte le competenze. Domani e lunedì mattina previsto bollino giallo per i primi rientri in direzione Milano.

Abruzzo: A14, coda di 7 km tra Val di Sangro e Ortona verso nord

Alle ore 12:45 circa, sull’autostrada A14, nel tratto compreso tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara, si registrano 7 km di coda causati da un’autovettura andata in fiamme all’altezza del km 410, dove il traffico attualmente transita su una corsia. L’incendio è stato ora spento.

Sul luogo dell’evento, informa una nota di Autostrade, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Marche: 4 feriti in A14 tra Pedaso e Grottammare, code a tratti

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto due automobile, avvenuto stamane lungo l’autostrada A14, sulla carreggiata sud, tra Pedaso e Grottammare all’altezza del km 290.

Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione Settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto del Tronto.

Inizialmente il traffico è stato spostato su una sola corsia e si sono formati 7 chilometri di coda in direzione Pescara. Attualmente nel tratto fra Porto San Giorgio-Fermo e San Benedetto del Tronto si segnalano code a tratti a causa del traffico intenso.

Liguria: 6 km di coda sulla A10 tra confine e barriera di Ventimiglia

Sono sei i chilometri di coda che si registrano sull’Autostrada dei Fiori A10, tra il confine con la Francia e la Barriera di Ventimiglia, in direzione Italia, a causa del traffico intenso.

Due, inoltre, sono i chilometri di coda tra Bordighera e il confine per il traffico intenso; quattro i chilometri tra Pietra Ligure e Feglino a cui si aggiungono altrettanti chilometri tra Finale Ligure e Spotorno, sempre in direzione Genova, ma stavolta a causa di un recupero mezzi. Sempre sulla A10 si registra inoltre coda tra Genova Pra’ e il bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. Autostrade consiglia provenendo da Ventimiglia di uscire a Genova Aeroporto.

