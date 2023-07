WhatsApp va oltre i messaggi vocali, lancia i video messaggi

Su WhatsApp arrivano i videomessaggi vocali istantanei.

Lo annuncia lo stesso Mark Zuckerberg. “I videomessaggi sono un modo per rispondere alle chat in tempo reale e dire ciò che vuoi in 60 secondi – spiega la società – Crediamo che saranno un modo divertente per condividere momenti o dare una buona notizia”.

In pratica la funzione, è una evoluzione dei messaggi vocali che, aggiunge Meta, “hanno cambiato il modo di comunicare delle persone grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza”.

ANSA