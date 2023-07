BARDI: “ECCO LE RISORSE SU FUAL E PIANI SOCIALI DI ZONA”

“Capisco il clima caldo da campagna elettorale, ma le preoccupazioni paventate dalle sigle dell’opposizione, nelle varie vesti, sono prive di fondamento e provo a spiegare il perché.

L’assestamento di bilancio è un atto tecnico. Sollecitato dal MEF entro i termini. Con tale approvazione, potremo impegnare 420 milioni di avanzi vincolati di gestione.

Come tutti sanno, rendendo evidente in tal modo l’operazione di strumentalizzazione, in sede di assestamento non era possibile operare scelte senza copertura finanziaria, pena impugnativa del Governo alla Corte costituzionale.

Grazie a questa approvazione, prestissimo saranno operativi tutti gli strumenti di programmazione per il settennato 2021-2027, che riguardano tutte le linee di intervento del FUAL (e in aggiunta ci sono anche le risorse PNRR).

L’unica differenza di questi fondi (FSC, Fesr e FSE) è la necessità di programmazione e successiva rendicontazione, mentre il FUAL è un finanziamento “a pioggia”.

Quindi, i soldi già ci sono. A ogni modo, nell’ultima seduta di Consiglio regionale, ho avuto modo di sottolineare che, nel nuovo bilancio che approveremo entro fine anno, saranno assicurati 7 milioni per il FUAL e 7 milioni per i piani sociali di zona.

Le porte della Regione saranno sempre aperte ai Comuni, nonostante il clima da campagna elettorale permanente. Ma a questo ormai ci sono abituato”.

Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.