SENISE : è Vincenza de Stefano la nuova presidente della Pro Loco

E’ Vincenza De Stefano la nuova presidente della Pro Loco di Senise, che succede ad Angela Roseti, in carica per i due mandati precedenti.

Il cambio alla guida dell’associazione è avvenuto in seno alla riunione del consiglio direttivo di ieri, 20 luglio.

Gli altri membri del neoeletto consiglio sono: Antonio Tuzio, vice presidente, Vincenza Sassone, segretaria e Francesco Castronuovo tesoriere. Filomena Guerriero, Tiziana Spaltro e Maria Giuseppa Castronuovo le altre tre consigliere.

E’ noto a tutti che le Pro Loco sono una fonte di ricchezza per le comunità, rappresentano una grande risorsa per i comuni e per l’intero territorio in cui operano, perché custodi di tradizioni e promotori di cultura e turismo.

L’associazione senisese, insieme a molte altre Pro Loco lucane, da qualche anno fa parte dell’UNPLI, l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, un ente che è un punto di riferimento per le associazioni affiliate, perché fornisce assistenza e supporto amministrativo, fiscale, legale e organizzativo in genere, una garanzia per lavorare bene allo sviluppo sociale e culturale delle comunità.

Sono felice ed onorata di rappresentare la Pro Loco di Senise – ha dichiarato Vincenza De Stefano – cercherò di proseguire al meglio il lavoro avviato da chi mi ha preceduto, dando continuità ai progetti consolidati, sapendo di poter contare sugli amici che mi hanno sostenuto e che con me hanno condiviso questo nuovo progetto.

L’auspicio è di avviare una stretta collaborazione con l’amministrazione comunale in primis e con le tante associazioni che operano sul territorio, costruendo progetti e iniziative che possano svolgersi tutto l’anno.

La nostra idea di Pro Loco è quella di un’associazione che dialoga con le altre realtà associative e istituzionali, nell’ottica di uno sviluppo sociale e culturale comunitario, a partire dalle risorse presenti.

Riflettendo a più voci nei giorni precedenti l’elezione, è emerso questo pensiero che mi piace condividere: crediamo che a Senise ci sia il bisogno di ri-costruire il senso di comunità, di ri-cucire quella rete relazioni indispensabile per promuovere un reale sviluppo sociale e culturale.

Per valorizzare l’arte, le tradizioni e le bellezze storiche, e ambientali di un luogo, è necessario che la comunità ne sia consapevole e orgogliosa, che ogni cittadino si senta parte di essa e sia felice di viverci, se è residente, o di tornarci anche solo per un breve periodo dell’anno; solo in questo modo si possono attrarre turisti e nuovi pubblici.

Noi vogliamo che i cittadini di Senise provino interesse per il loro comune e riconoscano la bellezza del loro paese.

Il nostro obiettivo per il futuro è di creare partecipazione e coinvolgimento a tutti i livelli, partendo dai bambini e dai ragazzi, tessendo rapporti e relazioni sane e costruttive, promuovendo la cultura come benessere.