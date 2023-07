Rotary Club Senise Sinnia: visita del Governatore Vincenzo Sassanelli

Con la visita del Governatore Vincenzo Sassanelli nella splendida cornice della diga di Montecotugno, il Rotary Club Senise Sinnia ieri ha vissuto con i soci e consolidato nella comunità il forte messaggio della mission rotariana, sintetizzata nel motto internazionale di questo anno sociale: CREIAMO SPERANZA NEL MONDO.

Come Club e come parte attiva della società abbiamo ricevuto dal Governatore Sassanelli il pensiero del Presidente del RI Gordon R. McInally ed il suo invito affinché il Rotary crei speranza nel mondo adoperandosi per la pace e il benessere mentale.

Tra i numerosi e significativi suggerimenti il Governatore ha posto particolare enfasi sulla diversità, l’equità e l’inclusione in tutto il Rotary rimarcando l’iniziativa Empowering Girls senza mai dimenticare il lascito più importante del Rotary per la storia umana, l’impegno nella eradicazione della polio.

Il presidente del club, Francesco Adduci, nel presentare la sua squadra al Governatore, ha esposto il suo programma annuale incentrato sulla sostenibilità ambientale, uno dei pilastri di un Rotary moderno e sempre più vicino alle istanze di un mondo interconnesso ma fragile.

Altro punto focale del programma del presidente Adduci è il mondo giovanile cui molti progetti saranno rivolti sia in termini di formazione che di collaborazione.

Il team del presidente Adduci è composto da Domenico Totaro, vicepresidente, Grazia Adduci, segretario, Lucia Uccelli, prefetto, Vittoria Franchino, tesoriere, Filippo Gazzaneo, presidente della commissione Effettivo, Italo Grillo, presidente della commissione Immagine Pubblica, Francesco Calderaro, presidente della commissione Progetti e Service, Maddalena Chiorazzo, presidente della commissione Fondazione Rotary nonché Past president e assistente del Governatore.