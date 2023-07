Libera Basilicata, “Paolo, Emanuela e gli altri Angeli della Scorta”

Oggi, 19 luglio 2023, in occasione dei 31 anni dalla strage di via D’Amelio, Libera Basilicata, il Cestrim, la Fondazione Nazionale Antiusura ‘’Interesse Uomo’’ Onlus, il Presidio Legalità e l’associazione Articolo 21 ricorderanno le vittime, le loro storie, il loro sacrificio, il loro esempio.

In quella calda domenica furono in 6 a perire: il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio, Claudio Traina, Walter Eddie Cosina e Vincenzo Li Muli.

Come disse spesso la moglie di Paolo Borsellino: “Erano persone che facevano parte della nostra famiglia. Condividevamo le loro ansie e i loro progetti. Era un rapporto, oltre che di umanità e di amicizia, di rispetto per il loro servizio. Mio marito mi disse ‘quando decideranno di uccidermi i primi a morire saranno loro‘, per evitare che ciò accadesse, spesso usciva da solo a comprare il giornale e le sigarette quasi a mandare un messaggio ai suoi carnefici perché lo uccidessero quando lui era solo e non in compagnia dei suoi angeli custodi”.

Domani, alle 18.00, nella sala convegni del Cestrim a Potenza rappresentanti delle istituzioni civili e della Magistratura, una parte importante di quelle donne e di quegli uomini che ogni giorno lavorano affinchè l’Italia non sia il Paese delle mezze verità, dei depistaggi e delle agende rosse scomparse, dialogheranno e si confronteranno. Affinchè la Memoria non si esaurisca. Affinchè l’Impegno di oggi serva a gettare semi per il futuro. Al termine della commemorazione ci sarà la visita guidata al Presidio Legalità