A Gorizia dal 22/7 al 30/9 torna il festival ‘Blue Notte’

Gorizia dal 22 luglio al 30 settembre torna il Blue Notte Gorizia Festival, che quest’anno sposa il motto della European Green Belt: “I confini separano, la natura unisce”.

La rassegna, giunta all’undicesima edizione, accanto alla componente musicale, con una proposta jazz e blues di rilievo internazionale, prevede diversi appuntamenti storico- naturalistici per far conoscere il territorio lungo la ex cortina di ferro.

La manifestazione prevede anche un bando per selezionare 5 giovani giornalisti europei che a settembre saranno sul territorio di Gorizia e Nova Gorica per una settimana per raccontare GO!2025, la città unica transfrontaliera senza confini.

Ad inaugurare la manifestazione, il 22 luglio alle 9.30, un’escursione storica in bicicletta “Da Piazza Transalpina al Castello di Rubbia” a cavallo tra Italia e Slovenia.

Il 28 luglio alle 21, nella piazza antistante il palazzo Coronini di Šempeter pri Gorici, saliranno sul palco i Rozedale, band francese che ha conquistato le scene blues internazionali nel 2017, con gli album Long way to go e Wide Awake.

Il 29 luglio alle 21, in piazza della Vittoria a Gorizia, si esibirà Kyla Brox, una delle voci più significative del blues europeo. Il festival riprende poi a fine agosto.

Il 25 agosto alle 19 la fattoria Zoff di Borgnano di Cormons ospiterà il Mina Project del Lorena Favot Duo. Il 9 settembre alle 21, al Carso in Corso di Monfalcone, si esibirà il Riccardo Chiarion Trio.

Il 16 settembre, infine, è in programma un’escursione storico naturalistica tra Gorizia e Nova Gorica, alla scoperta dei manufatti e delle testimonianze storiche legate al periodo della Guerra fredda.

