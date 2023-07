Art Days lancia le open call dedicate ad artisti emergenti

Art Days – Napoli Campania lancia la seconda edizione dei premi residenza WineWise – Metodologie della trasformazione – in partnership con la Cantina Agricola Bellaria di Roccabascerana (AV) – e Flegreo per il contemporaneo – Art Residency che per questa seconda edizione sarà ospitato dal Castello di Baia (Bacoli, NA), in collaborazione con l’Associazione Aporema Onlus e con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

Il 2023 vede anche il raddoppio dei premi produzione conferiti agli artisti vincitori che sarà di 1000 euro ciascuno e una residenza della durata di tre settimane.