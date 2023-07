Pessolano (Azione): Assoluzione di Pittella conferma la sua onestà. Vittoria del garantismo

“L’assoluzione con formula piena di Marcello Pittella, a seguito della sentenza emessa oggi dal Tribunale di Potenza, ci riempie di gioia e conferma, ancora una volta, la validità dell’operato dell’ex Presidente della Regione Basilicata improntato sulla trasparenza e la serietà. Per noi garantisti e liberali questa sentenza, anche se arriva a distanza di cinque anni, è la dimostrazione che la presunzione di innocenza è e resta un baluardo della vita democratica e civile del nostro paese. A Marcello, e a tutti gli altri componenti della sua ex giunta, voglio esprimere la mia e la nostra vicinanza umana per aver attraversato con grande dignità e rispetto delle istituzioni questo lungo cammino verso la giustizia. Adesso, più forti di prima, continueremo a lavorare per la Basilicata e per il bene dei lucani”.

Così dichiara il segretario regionale di Azione Basilicata, Donato Pessolano