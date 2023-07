Turismo delle passioni, al via il secondo ciclo di incontri

Previsti anche laboratori e tavoli di lavoro

Circa 500 persone hanno partecipato alla prima serie di appuntamenti voluti da Regione Basilicata e Apt per presentare a cittadini, associazioni, enti pubblici e privati, tour operator e semplici cittadini l’innovativo progetto di marketing territoriale denominato “Turismo delle passioni”.

Dopo gli incontri svoltisi nei comuni di Potenza, Viggiano, Maratea, Policoro e Matera, il secondo ciclo di appuntamenti si terrà, sempre alle ore 17, nei comuni di San Severino Lucano, il 6 luglio, presso l’albergo Bosco Magnano, il 17 luglio, a Ferrandina nell’aula consiliare del Comune, il 19 luglio, a Rionero in Vulture, nel centro di co-working di Visioni Urbane, in via Fontana 1961.

“Nei primi cinque incontri – afferma il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti – abbiamo percepito un grande interesse nei confronti di questo progetto e una positiva partecipazione che ci spinge ad andare avanti su questa strada.

Per questa ragione abbiamo deciso di offrire qualcosa in più nei prossimi incontri organizzando, oltre alla presentazione del progetto come avvenuto nel corso della prima serie, anche dei laboratori e dei tavoli di confronto con tutti gli interessati, al fine di fare un ulteriore passo in avanti nella costruzione di vere e proprie proposte turistiche.

Per questa ragione il prossimo ciclo di incontri è destinato non solo a chi si affaccia per la prima volta al turismo delle passioni, ma anche a coloro che hanno già partecipato ai precedenti seminari e ora vogliono ulteriormente approfondire questa strategia”.

L’obiettivo resta sempre quello di “accompagnare la costruzione di specifiche forme di offerta territoriale, che oltre alla semplice accoglienza che già ci contraddistingue, diano al viaggiatore qualcosa in più delle singole esperienze: emozioni, conoscenza, benessere, sviluppo personale”.