Telefonate e sicurezza, da WhatsApp novità per la privacy

Con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei suoi utenti, WhatsApp ha lanciato due nuove funzionalità orientate alla privacy.

Si tratta di ‘Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti’ e del ‘Controllo della privacy’.

La prima funzione è stata pensata per assicurare ancora più sicurezza sulle chiamate in entrata.

La novità aiuta a filtrare automaticamente chiamate spam, truffe e telefonate in arrivo da persone sconosciute, che non faranno squillare il telefono, ma saranno comunque visibili nell’elenco delle chiamate, una volta perse, per capire se si trattava comunque di un numero importante.

Per rendere nota la nuova funzionalità, WhatsApp ha introdotto il ‘Controllo della privacy’, in modo che tutti conoscano le opzioni di protezione disponibili tra le chat.

Come spiega l’azienda: “Questa funzione ti guida passo dopo passo attraverso le impostazioni di privacy più importanti, per aiutarti a scegliere il livello di protezione giusto per te, tutto in un unico luogo.

Selezionando ‘Avvia Controllo’ nelle impostazioni sulla privacy, accederai a vari livelli di privacy per rafforzare la sicurezza dei tuoi messaggi, delle tue chiamate e delle tue informazioni personali”.

L’aggiornamento odierno si aggiunge a quelli precedenti che hanno già aumentato il livello di sicurezza delle conversazioni su WhatsApp.

Ad esempio, la funzione ‘chat con lucchetto’, che consente di proteggere le conversazioni più intime con una password, i ‘messaggi effimeri’, il blocco degli screenshot per i messaggi con l’impostazione “Visualizza una volta” e la possibilità di mantenere privato il proprio stato online.

ANSA