Meno tasse sulle tredicesime per i dipendenti, flat tax in stand by

Meno tasse sulle tredicesime per i dipendenti.

Lo prevede un emendamento del governo alla delega fiscale che mette in stand by la flat tax incrementale per i dipendenti.

Il comma che la prevedeva viene infatti sostituito con “l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un’imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata sui premi di produttività, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi riconducibili alla tredicesima”.

Per il regime incrementale resta ferma “la complessiva valutazione, anche a fini prospettici”.

ANSA