Assistenza agli anziani – Finalmente un po’ di giustizia è fatta, nota del Presidente Regionale A.R.S.S.A.B. Vincenzo Clemente

Il TAR Basilicata con sentenza n. 380/2023 del 12/06/2023 ha accolto il ricorso presentato da molte Strutture Residenziali per anziani non autosufficienti, aderenti all’A.R.S.S.A.B (Associazione Regionale delle Strutture Socio Assistenziali della Basilicata), nei confronti della Regione Basilicata, dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) e dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), circa la mancata approvazione del Manuale di Accreditamento delle predette strutture da parte della Regione Basilicata e della mancata applicazione della L.R. n. 8/2018 da parte dell’ASM e dell’ASP a seguito della L.R. 41/2020, che prevedeva il riconoscimento di una piccola quota a rilievo sanitario per queste strutture.

Pertanto il TAR ha concesso alla Regione Basilicata un termine di 180 giorni per l’approvazione del suindicato Manuale di Accreditamento e condannando la stessa al pagamento delle spese di giudizio.

Alla luce di questa sentenza, che evidenzia senza possibilità di alcun dubbio la validità delle tesi sinora sostenute dall’A.R.S.S.A.B. e l’incoerenza dannosa dell’azione disordinata della Regione Basilicata, si spera che la stessa comprenda finalmente quanto siano necessarie una programmazione e una visione a lungo termine, coadiuvate da quella competenza tecnica e gestionale che è la condizione fondamentale per dare respiro e riassetto strutturale al welfare lucano e che consti, perciò, di interventi efficienti ed efficaci, fruendo, a tal fine, anche delle risorse del PNRR; e che tutto ciò si accompagni, peraltro, a un profondo cambiamento del “modus operandi” tipico dei burocrati e soprattutto dei politici lucani, cosicché in futuro sia la politica, e non la giustizia, a decidere e quando questo avviene, è una sconfitta per tutti quanti noi elettori.

Dott. Vincenzo Clemente

Presidente Regionale A.R.S.S.A.B.