Raffaella Carrà, omaggio a Times Square per il suo compleanno

Nel giorno che sarebbe stato il suo compleanno, anche da New York arriva l’omaggio a Raffaella Carrà.

Il volto dell’artista italiana sarà infatti sui maxi schermi pubblicitari di Times Square nei giorni che precedono quello che sarebbe stato il suo 80/o compleanno, ossia il 18 giugno.

La Carrà è scomparsa il 5 luglio 2021. L’iniziativa è di Spotify Equal, che ha scelto l’artista come ambassador per promuovere l’uguaglianza nell’industria musicale. Con la sua discografia, infatti, Raffaella ha spesso trattato tematiche contemporanee.

Luca, ad esempio, è stata tra le prime canzoni italiane a raccontare apertamente il tema dell’amore omosessuale.

Il brano è stato scelto da Spotify come titolo di testa della playlist Spotify Equal Italia per tutto il mese di giugno. Oggi escono, inoltre, in digitale tre suoi nuovi album, ‘Fiesta (Italian Edition)’, ‘Mi spendo tutto’, ‘Raffaella (1988)’.

ANSA