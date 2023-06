Star Nba in Bocconi, Vanderbilt “aprirò un mio brand di moda”

Diciassette stelle Nba a lezione alla SDA Bocconi School of Management di Milano per il programma ‘One Court’, creato dal sindacato giocatori (Nbpa) come una piattaforma per gli atleti per fare rete e imparare da fondatori e dirigenti di marchi del lusso globali, in particolare fashion e tech.

Una tre giorni per studiare una carriera per il futuro, oltre il basket.

“Sono qui perché mi piace molto la moda – spiega all’ANSA l’ala dei Los Angeles Lakers, Jarred Vanderbilt – e voglio studiare per aprire in futuro un mio brand”.

“Credo che oggi i giocatori vogliano essere più che semplici giocatori – rimarca Nicolas Julia, fondatore e Ceo di Sorare, che ha tenuto una lectio magistralis sugli NFT -. Vogliono avere riconoscimenti anche al di fuori del campo di gioco.

Un modo di intendere lo sport e gli sportivi che è iniziato in particolare negli Stati Uniti dove spesso i professionisti hanno attività societarie e investono anche in aziende tecnologiche. Un fenomeno a cui stiamo assistendo anche in Europa.

L’obiettivo di eventi come questi è aiutare gli atleti con il nostro know-how attraverso una formazione regolare. Conosciamo molto bene il mondo della tecnologia e degli investimenti, quindi possiamo fare la nostra parte formando menti imprenditoriali, per ispirare alcuni dopo la carriera sportiva”.

