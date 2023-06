Romano Cupparo, con la morte del Presidente Berlusconi, l’Italia perde una figura autorevole

Con la morte del Presidente Berlusconi, l’Italia perde una figura autorevole. Ha giocato un ruolo da protagonista nel settore dell’imprenditoria, nello sport e in ambito politico. Sin dal ‘94 ho deciso di far parte della sua comunità politica e tante sono state le battaglie fatte. Sono convinto che Forza Italia continuerà ad essere il perno della coalizione di centro-destra e l’auspicio è di continuare sul solco tracciato dal Presidente Berlusconi. Voglio ricordarlo con una frase che lo ha contraddistinto: “devi avere il sole in tasca e devi saperlo donare agli altri con un sorriso”.

Ai suoi familiari, rivolgo le mie più sentite condoglianze.

Romano Cupparo, Sindaco di Francavilla In Sinni.