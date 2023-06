Razr 40 Ultra, il nuovo pieghevole di Motorola è da record Esaurite le scorte in Cina, in Europa è già nei negozi

A inizio giugno, Motorola ha presentato il nuovo smartphone pieghevole, il Razr 40 Ultra.

Il modello, già in vendita nel nostro Paese, ha conquistato i consumatori cinesi.

Nel giro di poche ore, sono state esaurite le prime scorte con 10 mila unità del dispositivo. In Italia, il cartellino è di 1.199 euro, con la sua versione base, Razr 40, che parte da un prezzo più accessibile di 899 euro. La notizia del sold-out in Cina à stata diffusa dall’account ufficiale di Motorola sul social cinese Weibo.

Il nuovo smartphone pieghevole ha attirato molta attenzione in Oriente, dove sia i negozi online che fisici, come i rivenditori di terze parti Jd.com e Tmall, hanno finito per adesso le unità a disposizione.

Razr 40 Ultra è in vendita nei principali mercati europei, mentre arriverà negli Stati Uniti il 16 giugno. A livello tecnico, vanta un display esterno da 3,6 pollici e uno interno da 6,9 pollici, con risoluzione da 1080 x 2640 pixel.

Sotto la scocca c’è la piattaforma Snapdragon 8+ Gen 1 con 8 o 12 gb di memoria Ram e 256 o 512 gb di memoria interna.

La batteria da 3.800 mAh supporta la ricarica rapida da 33W e wireless da 5W. Infine Razr 40 Ultra monta una doppia fotocamera, un sensore da 12 megapixel con uno da 13 megapixel e una selfie cam da 32 megapixel. Le colorazioni sono Infinite Black, Glacier Blue e Viva Magenta.

La differenza tra il Razr 40 e il 40 Ultra è la presenza, sul primo, di uno schermo esterno più piccolo, in linea con le attuali proposte della concorrenza. Con Motorola Razr 40 e 40 Ultra, è possibile partecipare, fino al 30 aprile del 2024, al nuovo programma di “Trade In”, per ricevere un rimborso sul prezzo del modello scelto, inviando indietro lo smartphone da sostituire, dopo una valutazione sul sito web www.motorola.it/motorola-trade-in.

