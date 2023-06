Berlusconi, Ugl Basilicata: “Ha lavorato per il bene della nostra Regione”

“Con lui e con i Governi che ha rappresentato, in particolare sui diritti del lavoro e sui diritti sociali, abbiamo sempre condiviso e sposato le sue nobili politiche e culturali profonde. Silvio Berlusconi ha segnato un’epoca, un pezzo importante della storia di questa Regione, è stato uno straordinario imprenditore. L’Ugl Basilicata ricorda in lui un interlocutore corretto, che cercava sempre di sdrammatizzare anche nei momenti più aspri. Nelle nostre menti si rivede ancora quel famoso 16 ottobre del 1994, un giorno assolutamente nuovo per l’intera Basilicata e di grande onore per la venuta nella nostra Regione del Cavaliere: il livello di industrializzazione della regione, infatti, cresce e si innova in modo importante. Nella frazione di San Nicola di Melfi (Potenza), una zona agricola che fino a quel momento non aveva mai conosciuto una fabbrica, si inaugura lo stabilimento SATA (Società Automobilistica Tecnologie Avanzate), dopo lavori di costruzione durati due anni, dal 1991 al 1993. Alla cerimonia partecipano il presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, e l’imprenditore Gianni Agnelli, a testimoniare l’unicità di questo modello industriale in tutta Europa: e proprio Berlusconi segna una pagina importante per il sud, questa è la prima fabbrica automobilistica, lo stabilimento Sata di Melfi ha contribuito notevolmente allo sviluppo economico e industriale della Basilicata, dando speranze e aspettative a molti lucani. In questa triste giornata, per tutti è il momento del rispetto e del cordoglio esprimendo a nome di tutta la Ugl Basilicata la vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia, al partito di Forza Italia, a tutti i cari di Silvio Berlusconi”.

E’ il profondo sentimento di dolore dell’Ugl Basilicata espresso dal Segretario Regionale, Florence Costanzo e dai Segretari Territoriali di Potenza e Matera, Giuseppe Palumbo e Pino Giordano per la morte del Cavaliere, Silvio Berlusconi.