Assegno unico, l’annuncio dell’Inps: arriva il nuovo pannello informativo semplificato

L’INPS annuncia il rilascio del nuovo pannello informativo semplificato per l’Assegno Unico Universale a partire dal 10 giugno 2023. Gli utenti potranno accedere a questa nuova funzionalità attraverso il portale dell’INPS utilizzando le proprie credenziali di autenticazione (SPID, CIE e CNS) o tramite l’intermediario di fiducia.

Grazie al nuovo pannello i cittadini potranno verificare tutte le ipotesi di ricalcolo e conguaglio operate dall’Istituto sugli importi del loro assegno.

In particolare, tutti coloro che sono stati avvisati tramite sms o e-mail delle operazioni di ricalcolo effettuate lo scorso mese di maggio potranno trovare nel pannello informativo i dettagli relativi alla loro posizione specifica. Gli operatori delle Strutture territoriali dell’INPS e del Contact Center sono, comunque, a disposizione per fornire ai cittadini interessati assistenza e supporto e per rispondere a tutte le domande relative ai conguagli eseguiti.