Eventi a cui non mancare nei prossimi 30 giorni

Malgrado le condizioni meteorologiche siano ancora incerte tra acquazzoni e sole, giugno risveglia comunque la voglia di stare all’aria aperta e di partecipare ai numerosi eventi in programma per questo mese che dà ufficialmente inizio all’estate. Parecchi sono gli eventi in soldout. Ricapitoliamo un accadimento delle settimane passate che potrebbe interessare a molti dove sono ancora disponibili solo gli ultimi 30 giorni come da regolamento (ultimi 30 giorni per riscuotere secondo il regolamento).

I concerti dei grandi artisti italiani

Non si può fare a meno di inviare da lui, l’unico è intramontabile Vasco Rossi che tornerà sul parco con un tour in diversi stadi. Dopo il concerto del 2 giugno a Rimini, sarà la volta di Bologna (6,7,11 e 12 giugno), Roma (16 e 17 giugno), Palermo (22-23 giugno) e infine Salerno (28 e 29 giugno). Grande successo per la cantante Elisa con il doppio evento all’Arena di Verona del 3 e 4 giugno. Il tour di Tiziano Ferro prevede una tappa a Lignano il 7 giugno, Milano nelle date 15, 17 e 18 giugno, Firenze 21 giugno e Roma, 24 e 25 giugno. Il 9 giugno alla RFC arena di Campovolo è previsto il concerto di Zucchero. Concludiamo la carrellata con Marco Mengoni, vincitore del festival di Sanremo 2023, che infiammerà il pubblico il 20 giugno a Bari e il 28 a Verona.

L’infiorata del Corpus Domini

L’infiorata, che ricorre nel giorno del Corpus Domini (11 giugno), consiste nella realizzazione di soggetti religiosi o non religiosi tramite tappeti di fiori e petali che vengono disposti nelle vie o nelle piazze di alcune città italiane. La prima infiorata ebbe luogo a Genzano nel 1778. Le infiorate più famose e spettacolari d’Italia si tengono a Genzano, Spello, Camaiore e Noto, quest’ultima non ha un motivo religioso ma è semplicemente un saluto alla Primavera; infatti, si svolge nel terzo fine settimana di maggio. La processione del Corpus Domini passa sui suggestivi tappeti di fiori cancellandolo inevitabilmente.

I cento anni di opera all’Arena di Verona

Nel 2023 ricorrono i 100 anni delle opere messe in scena all’arena di Verona. Per celebrare l’occasione è stato organizzato un Festival che avrà luogo dal 16 giugno al 9 settembre. Durante il festival verranno portate sul palco le opere di maggiore successo incluse le repliche che partono da quella che fu la prima edizione del 1913. Da non perdere l’appuntamento del 16 giugno con l’Aida di Giuseppe Verdi a cui faranno seguito nel corso di tutto l’evento la Carmen di Bizet, il Barbiere di Siviglia di Rossini, Il Rigoletto, la Teaviata e il Nabucco di Verdi, la Tosca e la Madama Butterfly di Puccini.