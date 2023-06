Arriva il nuovo album di Noel Gallagher, Council Skies

Esce oggi 02 giugno il nuovo album dei Noel Gallagher’s High Flying Birds, Council Skies.

Dall’evocativo titolo alla copertina, ai testi stessi, il nuovo disco vede Noel Gallagher rivendicare il suo passato e rendere omaggio a Manchester, la sua città di origine con un album, il quarto in studio del progetto solista di Noel, che rompe gli schemi ed è caratterizzato da grande profondità emotiva e libertà creativa.

“Sto tornando alle mie origini. Sognare ad occhi aperti, alzare gli occhi al cielo e chiedermi cosa potrebbe essere la vita: questo vale per me oggi come nei primi anni ’90.

Quando stavo crescendo in condizioni di povertà e disoccupazione, la musica mi ha salvato… un po’ come Top of the Pops in tv ha svoltato il giovedì sera, ti immergevi in un mondo fantastico.

È quello che penso dovrebbe fare la musica. Voglio che la mia musica elevi ed aiuti in qualche modo”.

Edito da Sour Mash Recordsm, è disponibile ora per il pre-order e sarà reperibile in digitale (anche nella versione Dolby Atmos) e nei formati CD, LP 180 gr contenente un’esclusiva versione acustica di Pretty Boy e LP Picture Disc. Saranno inoltre pubblicate in edizione deluxe limitata i formati Triplo LP e Doppio CD contenente i remix di Robert Smith dei The Cure e dei Pet Shop Boys e una splendida versione di Live Forever – Radio 2 Session.

La band, inoltre, ha fatto uscire la traccia Open the door, see what you find, già disponibile in digitale. Council skies è stato registrato presso i Lone Star Sound Recording Studios di Noel a Londra, mentre gli archi sono stati magistralmente incisi presso i leggendari Abbey Road Studios.

Prodotto da Noel con il collaboratore di lunga data Paul ‘Strangeboy’ Stacey, l’album contiene anche la partecipazione di Johnny Marr degli Smiths in tre tracce, incluso il recente singolo Pretty Boy.

ANSA