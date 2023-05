Un festival per giovani cantanti dedicato a Gianni Bella

Mogol, Mario Biondi e Silvia Mezzanotte saranno gli ospiti della prima edizione di Festival Musica Bella, il primo festival musicale italiano dedicato ad un artista vivente, Gianni Bella, in programma in piazza Mazzini a Montechiarugolo (Parma) il 24 e 25 giugno.

L’evento, creato dalla figlia di Bella, Chiara, e da Emanuela Cortesi, vocal coach e vocalist, prevede nella prima serata l’esibizione di 22 artisti selezionati dalla commissione artistica del festival, che interpreteranno un brano inedito e accenneranno la loro reinterpretazione in una canzone tratta dal repertorio di Gianni Bella.

La seconda serata, oltre a decretare il vincitore del festival tra i dieci finalisti del contest, vedrà la partecipazione di Mogol, che racconterà il talento di Gianni Bella, 77 anni, fratello maggiore di Marcella, attraverso aneddoti e racconti inediti, mentre Mario Biondi e Silvia Mezzanotte si esibiranno con una personale versione di uno dei brani dell’artista. Sarà proprio Gianni Bella – interprete nella sua carriera di successi come Non si può morire dentro, Più ci penso e Dolce uragano – a consegnare al vincitore del Festival il premio, che consiste in un riconoscimento in denaro pari a 2.000 euro; inoltre la commissione artistica, presieduta dall’autore e compositore Giuseppe Fulcheri, assegnerà la targa per il Miglior testo inedito.

Tutti gli artisti si esibiranno accompagnati da una band diretta da Rosario Bella, fratello di Gianni.

“Siamo felici di offrire ai giovani partecipanti – spiega Chiara Bella – la possibilità di esprimere il proprio talento di fronte ad una giuria di personalità autorevoli della discografia e della musica italiana in generale. Inoltre i migliori di loro parteciperanno a un tour di promozione del Festival e delle musiche di Gianni Bella”.

